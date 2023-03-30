Ekrem İmamoğlu: Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YÖK'e yüz yüze eğitimi başlatma çağrısında bulundu.

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Ekrem İmamoğlu: Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan kararla üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş ve KYK yurtları depremzedeler için tahsis edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YÖK’e yüz yüze eğitimin başlatılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce “Yüz yüze eğitime hazırız” diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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