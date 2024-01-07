Eski İYİ Partili Bahadır Erdem'den İmamoğlu paylaşımı: İzin vermem

İYİ Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, AK Parti'nin İBB adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Erdem, sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum köyü sayın Ekrem İmamoğlu'ndan başkasına emanet etmeyeceğim. Mesele sırf İstanbul da değil. Mesele hukuk, adalet, laiklik, Cumhuriyet, kadın hakları. Mesele Anayasa. İstanbul’u AKP’nin kazanarak bütün şeriat yanlılarının doğduğum kentin sokaklarını işgal etmesine izin vermem. Onun için Ekrem İmamoğlu."