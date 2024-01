Erdoğan’ın Özgür Özel’i ve Can Atalay'ı hedef alan sözlerine CHP yöneticilerinden yanıt: “Terörden beslenen ve medet uman parti AKP!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Partisinin yerel seçim çalışmalarına start veren Erdoğan, muhalefeti hedef aldı ve ağır suçlamalar yöneltti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutukluluğu sürerken 14 Mayıs’ta milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay'ı hedef alan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleştirmesini isteriz. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor." dedi.

CHP’Lİ BAŞARIR: TERÖRDEN MEDEN UMAN PARTİ AKP…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özgür Özel’i hedef aldığı konuşmasına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan yanıt geldi.

Gerçek Gündem’e konuşan Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın Can Atalay ile ilgili, "18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor" sözlerine cevap verdi. Başarır, “Can Atalay 18 yıl ceza almadı beyefendi ve çevresinin baskısıyla bu ceza verildi!” dedi.

Başarır, “Terörden beslenen medet uman parti AKP! Merak etmesin 31 Mart’tan sonra Sayın Özgür Özel, Tayyip Bey’i özgürce 2019’da olduğu gibi CHP’yi tebrik ettirecek” diye konuştu.

BURHANETTİN BULUT: ERDOĞAN ÇOK ÜZÜLECEK AMA İSTANBUL 31 MART AKŞAMINDA YİNE CHP’DE KALACAK

Gerçek Gündem’e konuşan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, “AKP Genel Başkanı Erdoğan kendisine ve partisine kim muhalefet ediyorsa terörist olarak yaftayı yapıştırıyor. Kendisine oy vermeyen halkın yarısı neredeyse ya terörist ya da demokrasi düşmanı. Erdoğan’ın, Gezi protestolarına kini hiç bitmedi. Erdoğan’ın terörist dediği, demokrasi düşmanı dediği Can Atalay, Hatay halkının iradesiyle seçilen bir milletvekili. Anayasa Mahkemesi Can Atalay hakkında iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay’ın, Anayasa’ya darbe yapması yüzünden hala hapiste. Can Atalay, Erdoğan iktidarının direkt sorumlu olduğu, onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği Soma’da, Ermenek’te, Çorlu Tren faciasında, Adana öğrenci yurdu yangınında avukatlık yaparak halkın yanında oldu” dedi.

Bulut, “İstanbul’un, CHP tarafından yönetilmesini o kadar hazmedemiyor ki tekrar almak için yapmayacağı şey yok. Erdoğan çok üzülecek ama İstanbul 31 Mart akşamında yine CHP’de kalacak” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem