Artvin adayı sahneye geç çıktı, Erdoğan sinirlendi

AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 26 adayını açıklıyor. İlk açıklanan isim Artvin adayı oldu.

Erdoğan, AKP'nin Artvin adayının Mehmet Kocatepe olduğunu duyurdu. Kocatepe'nin adının duyurulması ile birlikte gözler bu isme döndü.

Erdoğan da bu esnada salona döndü. Kocatepe sahneye gelmeyince Erdoğan bu ismi ikinci kez anons etti.

Yaşanan gerginlik görevlilerin hareketlerine de yansıdı. Bir süre sonra Kocatepe kaygılı bir şekilde sahneye geldi. Erdoğan'un bu esnada oldukça kızgın olduğu anlaşıldı.

Bu gerginlik, Erdoğan'ın bu ismin elini havaya kaldırmasına da yansıdı. Başlangıçta Kocatepe'nin elini havaya kaldırmayan Erdoğan daha sonra bu kişinin de elini tutarak havaya kaldırdı.