Erdoğan, Can Atalay'a 'terörist' dedi; Özgür Özel'i hedef aldı: "Teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutukluluğu sürerken 14 Mayıs’ta milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen avukat Can Atalay'ı hedef alan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleştirmesini isteriz. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Siyasi hayatımızın her safhasında bunlarla karşılaştık, mücadele ettik. Bu milletin ne cumhuriyetle ne de cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk'le bir derdi yoktur. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek bir ülkedir. Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmak. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size ekmek kazandırmak. Samimiyseniz bunu ülke genelinde yerli ve milli olarak ifade edin. Bizi üzen ülkemizin 2. büyük partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahrik ederek, parti içi iktidar kavgasını unutturmaya... Bundan başka bir işe yaramıyor. 31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleştirmesini isteriz. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor. Siyaset her kişinin değil, er kişinin hakkıdır. Fatih'in fethettiği İstanbul'u muradına kavuşturacağız."

CAN ATALAY DAVASINDA NE OLMUŞTU?