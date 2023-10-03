Uzun süredir bir araya gelmemişlerdi: Soylu, Yerlikaya'yı ziyaret etti

İçişleri Komisyonu'nun AKP, MHP ve İYİ Partili üyeleri, Komisyon Başkanı Süleyman Soylu’nun çağrısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, Ankara'daki terör saldırısının ardından geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri paylaştı:

“Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”