CHP Muğla Milletvekili Öneş Derici’den AB Dış Güvenlik Politikaları Konferansı’nda Türkiye vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti ile birlikte gidilen Madrid’de Ülkemizi temsil eden tek kadın milletvekili olan Süreyya Öneş Derici, Avrupa Birliği’nin ortak güvenlik ve savunma politikasını etkileyen güncel sorunların ele alındığı oturumda söz alarak; Türkiye NATO üyesi olarak Avrupa Birliği’nin en önemli stratejik ortaklarından biridir dedi.

TÜRKİYE AB İLE İŞBİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIR

CHP Muğla Milletvekili Öneş Derici, Avrupa Birliği’nin ortak güvenlik politikaları ve savunma politikaları konusunda, Türkiye olarak AB ülkeleri ile ortak çıkarlarımız konusunda beraber çalışmaya her zaman hazırız dedi.

TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI AB ÜYESİ ÜLKELERİN ÇIKARLARINDAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR

Konuşmasında Türkiye’nin çıkarlarının AB üyesi ülkelerin çıkarlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğine de dikkat çeken Öneş Derici, “Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerin çıkarları ve AB üyesi olan ülkelerin çıkarları birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle, hem NATO üyesi hem de AB'nin en önemli müttefiklerinden biri olan Türkiye; AB'nin güvenlik ve savunma politikalarının şekillendirilmesine katkıda bulunmaya her zaman devam edecektir” dedi.

AVRUPA’DAKİ GÜVENLİK TEHDİTLERİNE KARŞI ORTAKLAŞA HAREKET ETMELİYİZ

Konuşmasında Avrupa ülkelerinin ortak güvenliğini tehdit eden tüm problemlere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Öneş Derici, “AB ülkelerinin en önemli stratejik ortaklarından biri olarak, karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen dayanışma içerisinde mücadele etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE AB DEĞERLERİNE BAĞLIDIR

Öneş Derici AB’nin ortak dış güvenlik politikalarına ilişkin oturumdaki konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil ettiğini hatırlatarak, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne desteğini ve bağlılığını bir kez daha belirtmek istiyoruz. Hep birlikte daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz” dedi.

AB GÜVENLİK POLİTİKASI DEMOKRASİ DEĞERLERİNE BAĞLI KALMALIDIR

Dış güvenlik sorunlarının çözümünde işbirliğinin önemine dikkat çeken Süreyya Öneş Derici, Avrupa Birliği’nin ortak güvenlik politikalarının demokrasi değerlerine bağlı kalarak; cinsiyet eşitliğine, kadın haklarına, dünya barışına katkı sağlayacak şekilde ve savaşlar nedeniyle açlığa ve yoksulluğa maruz kalanlara insani yardımda bulunan Dünya Gıda Programı (WFP) gibi kuruluşların desteklenmesi gerektiğini belirtti.