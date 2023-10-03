81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamışlardı: İYİ Parti belediye başkan adaylarını perşembe günü duyurmaya başlayacak!

Yerel seçimler için gün sayılırken, 81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti’de de adaylar netleşmeye başlayacak.

İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından belediye başkanı adaylarının Eskişehir’den başlayarak 81 ilde tek tek açıklanacağını duyurdu.

Türkkan, sosyal medyadan şunları yazdı:

"Dün gece Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Milletvekilleri ve Divan Üyelerine verdiği yemekte, Genel İdare Kurulumuzun aldığı 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme kararından sonra, perşembe günü Eskişehir’den başlayarak diğer illerimizde de sırayla adaylarımızı açıklayacağını ifade etti."

Dün gece Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Milletvekilleri ve Divan Üyelerine verdiği yemekte, Genel İdare Kurulumuzun aldığı 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme kararından sonra, perşembe günü Eskişehir’den başlayarak diğer illerimizde de sırayla adaylarımızı… pic.twitter.com/sB1PDGN926 October 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem