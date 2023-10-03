Aksoy'un iddialarına CHP'li Tuncay Özkan'dan yanıt: Aksoy’u hayatımda iki kez gördüm ve hiçbir zaman baş başa görüşmedim.

CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçildikten sonra düzenlenen hurda operasyonunda tutuklanıp 7 ay hapis yatan ve görevden uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un gündeme getirdiği iddialar tartışma yarattı. Aksoy’un iddialarında ismini geçirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aksoy’un iftira attığını ve dava açacağını belirtti.

AKSOY’UN İDDİALARI

Serdar Aksoy, bir youtube kanalına yaptığı açıklamalarda, belediye başkanlığına seçildiğinde belediyenin maddi sorunlarının olduğu ve kredi arayışına girdiklerini, bu süreçte kendisinin, ismi Necip Hablemitoğlu cinayeti ile anılan Levent Göktaş’a yönlendirildiğini ileri sürmüştü. Levent Göktaş’ın kendisine, "Tuncay Özkan senden birtakım taleplerde bulunur, sen de artık bunu bir şekilde halledersin" dediğini iddia eden Aksoy, Özkan ve dönemin CHP TBMM Grup Başkanvekili olan Engin Özkoç'un kendisinden ‘ticari içerikli’ istekleri olduğunu ileri sürmüştü.

TUNCAY ÖZKAN’DAN AÇIKLAMA: AKSOY’U HAYATIMDA İKİ KEZ GÖRDÜM VE HİÇBİR ZAMAN BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEDİM

Serdar Aksoy’un iddialarının ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özkan, Aksoy’un iddialarının yalan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Hırsızlıktan dolayı partimizden atılan ve Menemen Belediye Başkanlığı’n dan uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un iftiralarının tamamı yalandır.

İstinaf mahkemesi hırsızlıktan aldığı cezasının arttırılması için nitelikli zimmet suçunun araştırılmasını istemiştir. Berat ettiği beyanı da yalandır.

Bu dolandırıcıyı ve iftiralarını bana sormadan haber yapanlara acıyorum. Kınıyorum. Aksoy’u hayatımda iki kez gördüm ve hiçbir zaman baş başa görüşmedim. Biri başkanlık kulisi için odama Deniz Demir ve Hasan Ünal ile geldiğinde, diğeri de makamında çok kalabalık bir toplulukla. Kendisini hiç kimse ile tanıştırmadım ve hiçbir görüşmede yanında bulunmadım. Hangi milletvekillerini kolladığı, kimlerle nerelere gittiği, kimlerin isteğiyle bana iftira ettiğini de sonunda itiraf edecektir. Seyrek’in yağması için hangi milletvekilleriyle haritacıların ofisinde Ankara’da Çukurambar toplantısını, İzmir’de Bayraklı toplantısını yaptığını, kimlerle pazarlık ettiğini ad ad anlatacaktır. Bugün itibariyle avukatlarım davalarımızı açmıştır.

HTS kayıtları kimlerle ne haltları yediğini ortaya çıkartacaktır.

Adımı böylesine iğrenç bir iftiracının ağzına düşüren alçaklarla da her zeminde hesaplaşacağım.

Seyrek’ten kimlerin arazi aldığını araştırıp açıklayacağım. Hayatımda bir kez gitmediğim, görmediğim altı tarihi eser, üstü doğal sit olan bu alanın satışını AKP belediyesi yaptı. Arazileri kime sattı? 4 milyar lirayı kimler kazandı? Bu alanı yağmalatanlar kimler araştırıp tek tek ortaya koyacağım. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın. Halkıma söz veriyorum.”

Hırsızlıktan dolayı partimizden atılan ve Menemen Belediye Başkanlığı’n dan uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un iftiralarının tamamı yalandır.

İstinaf mahkemesi hırsızlıktan aldığı cezasının arttırılması için nitelikli zimmet suçunun araştırılmasını istemiştir. Berat ettiği beyanı da… — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem