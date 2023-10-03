Resmi Gazete'de yayımlandı: '5'li çete' ve tarikatlara teşvik yağdı

Halk ekonomik kriz ve hayat pahalılığının getirdiği yükle ezilirken iktidar patronlara kıyak geçmeye devam ediyor. Dün, Resmi Gazete’de yayımlanan belgelere göre temmuz ayında 1195 defa şirketlere teşvik verilmesi kararlaştırıldı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, şirketlere vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta pirimi işçi hissesi desteği, sigorta pirimi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kâr payı desteği gibi teşvikler sağlandı. Teşviklerden başta muhalefetin "5’li Çete" olarak adlandırdığı patronlar olmak üzere iktidara yakın şirketler faydalandı.

Teşvik alan bazı firmalar ve teşvikler şöyle:

Kamuoyunda 5’li Çete olarak bilinen holdinglerden olan Cengiz Holding’in şirketlerinden Eti Alüminyum 182 milyon 126 bin TL’lik madencilik yatırımı karşılığında teşvik aldı. Şirkete faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırıma katkı oranı verildi. Bu teşvik şirkete yıl içindeki ikinci teşvik oldu. Şirkete şubat ayında da teşvik verilmişti.

MENZİLCİ ŞİRKET

Teşviklerden yararlan bir diğer firma Neutec İnhaler şirketi oldu. Şirketin sahibi Faruk Bilgiç Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor. Şirkete 556 milyon 897 bin TL’lik yatırımı karşılığında faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 7 yıl sigorta primi desteği, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı verildi.

KATLİAMCI DA LİSTEDE

Kazdağları’nda çevre katliamı gerçekleştiren Cargill de teşvik alanların arasında yer aldı. Şirkete Balıkesir’deki 600 milyon 499 bin TL’lik yatırımı için faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırıma katkı oranı verildi.

AKBELEN’İN ÖDÜLÜ

Muğla Akbelen’de ormanı katleden YK Enerji ortakların IC İÇTAŞ Holding de teşviklerden faydalandı. Holdingin Hatay Erzin’deki 2 milyar 229 milyon 646 bin TL’lik yatırımı için faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, 10 yıl sigorta primi desteği, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı teşvikleri verildi.

LİMAK’A YİNE KIYAK

Yine 5’li Çete’den Limak da teşviklerden payını aldı. AKP’den en çok ihale alan firmalardan Limak Holding’e bağlı şirket Balıkesir’deki 53 milyon 611 bin TL’lik yatırım karşılığında şu teşvikleri aldı: Faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı. Limak’a bağlı başka bir şirket ise mayıs ayında teşvik almıştı.

KALYON’A TAM BEŞ KEZ

Yine 5’li Çete’nin bir diğer üyesi Kalyon da teşviklerden yararlandı. Kalyon YEKA GES 3 ve 4 güneş yatırımları şirketinin toplam 4 milyar 307 milyon 896 bin TL’lik yatırımı için 5 defa teşvik aldı. Bu teşvikler şöyle: Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği. Kalyon Holding de tıpkı Limak ve Cengiz gibi yıl içinde teşvikler almıştı.

BİM ELEKTRİK ÜRETECEK

AKP’lilerin gözde zincir marketlerinden BİM de teşvik listesinde yer aldı. Şirketin Kırklareli’ndeki elektrik üretimi yatırımı için, KDV istisnası, 6 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 70 vergi indirimi, yüzde 30 yatırıma katkı oranı teşvikleri verildi.

KİPAŞ UNUTULMADI

Yine Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunan Mehmet Hanefi Öksüz’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu KİPAŞ Holding’e bağlı KİPAŞ Mensucat’a da teşvik verilmesi kararlaştırıldı. Şirkete 463 milyon 29 bin TL’lik yatırım karşılığında faiz desteği, 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl sigorta prim desteği, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi, yüzde 50 yatırıma katkı oranı verildi. KİPAŞ da mayıs ayında teşvik alan şirketler arasında yer almıştı.