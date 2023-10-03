Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem'e konuştu: "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, bol bol kitap okurum”

Ayşenur Arslan, programın yayından kaldırılması ve hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ilk açıklamasını Gerçek Gündem’e yaptı. Arslan, programda terörü açıkça lanetlediklerini belirtti ve soruşturmayla ilgili "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum" dedi.

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Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem'e konuştu: "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, bol bol kitap okurum”

GERÇEK GÜNDEM - Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan hakkında, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirdikleri yayında söyledikleri nedeniyle RTÜK ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Halk TV, programın yayından kaldırıldığını duyurdu.

Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem'e konuştu: "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, bol bol kitap okurum” - Resim : 1

“AÇIKÇA TERÖRÜ LANETLİYORUM” DEDİM

Ayşenur Arslan, programın yayından kaldırılması ve hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ilk açıklamasını Gerçek Gündem’e yaptı.

Arslan, kötü bir niyeti olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Terörü övmek de asla söz konusu değil. Ben süreci sorguladım. Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Programda var, izleyin göreceksiniz.

Türkiye tamamen sessizliğe gömüldü. Konuşanların da susmasını istiyorlar. Türkiye İşçi Partisi, Hatay’dan Ankara’ya bir yürüyüş yapıyor. Arkasında kaç kişi var 20 kişi, 30 kişi. İstedikleri bu.

“MÜCELLA YAPICI’NIN YATAĞI BOŞ, SİLİVRİ’YE GİDERİM. BOL BOL KİTAP OKURUM”

Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar, anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim yaptığım şey sorgulamaktı. Ha sonra nereye düşer. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”

RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan'a inceleme: Program yayından kaldırıldıRTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan'a inceleme: Program yayından kaldırıldıMedya

NE DEMİŞTİ?

Arslan televizyon yayınında, saldırı hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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