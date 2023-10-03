Cumhurbaşkanlığı 112 soru önergesini sonuçsuz bıraktı

Cumhurbaşkanlığı makamına yöneltilen 112 soru önergesi cevapsız kaldı.

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Cumhurbaşkanlığı 112 soru önergesini sonuçsuz bıraktı

TBMM'nin yeni döneminde Cumhurbaşkanlığı makamına muhalefet milletvekilleri tarafından tam 112 soru önergesi yöneltildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önergeleri ya başka bir makama yönlendirdi ya da geçiştirdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, yanıtsız kalan önergelerden bazıları şöyle:

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in Cumhurbaşkanlığı tarafından kiralanan ve satın alınan otomobil ve uçak sayısına ilişkin sorusuna, “Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir” yanıtı verildi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar bünyesindeki araçlara ilişkin sorusuna verilen yanıtta “Bu hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetki alanındadır” denildi.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda kaç personel olduğunu sordu. Bu bilgilerin Başkanlığın internet sitesindeki faaliyet raporlarında yer aldığı ifade edildi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nin personel ve araç sayısına ilişkin sorusuna, “Bu hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde yeteri kadar koruma personeli, araç ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtı verildi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan bağışları sordu. Cevdet Yılmaz, “Bahsi geçen hususlar İçişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.

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