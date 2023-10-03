Mehmet Şimşek'in danışmanı da çift maaşlı çıktı: Aylık kazancı dudak uçuklattı

Ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağı iddia edilen Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün bile çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek'in danışmanı da çift maaşlı çıktı: Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yoksulluk her geçen gün daha da fazla derinleşirken tüm tepkilere rağmen birçok bürokrat ve AKP’li kamudan çift maaş alıyor.

Çift maaş alan yandaşlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, son olarak, “Ülkeyi ekonomik krizden çıkaracağı” iddia edilen ve kamu kurumlarına “tasarruf genelgesi” gönderen Hazine ve Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek’in Basın Danışmanı Sibel Tokgöz’ün çift maaşlı olduğu açığa çıktı.

Tokgöz, Mehmet Şimşek’in basın danışmanlığı görevinin yanında, “Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” tarafından kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) yönetim kurulu üyesi. 3 Ağustos tarihinde bu göreve atanan gazetecilik bölümü mezunu Tokgöz’ün ekonomi eğitimi de bulunmuyor. Tokgöz’ün danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden aldığı maaşın yaklaşık 200 bin TL olduğu tahmin ediliyor.

Sibel Tokgöz’ün MKK’nin internet sitesinde yer alan biyografisi de dikkat çekici. 2008’de bakanlık basın danışmanlığına başlayan Tokgöz, bugüne kadar bu görevinin yanında kendi alanıyla hiçbir ilgisi olmayan elektrik üretiminden denizcilik işletmelerine kadar çok farklı kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Tokgöz, 2009-2013 döneminde Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., 2013-2015 döneminde Türkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş., 2015-2018 döneminde de Ziraat Teknoloji A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak atandığı için yıllardır çift maaşlar alıyor.

Ayrıca Tokgöz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in basın danışmanı olduğu halde Merkez Bankası’nın basın birimiyle de ilgileniyor.

“ŞAHSIMA ÖZEL DEĞİL”

BirGün’ün ulaştığı Sibel Tokgöz çift maaş aldığı kabul ederek şu açıklamayı yaptı: “200 bin TL abartılı bir rakam. Yönetim kurulu üyeliği yaptığım şirketlerde iletişimle alakalı fikirlerimiz soruluyor ve oralarda güzel işlere de imza atıyoruz. Yaptıkları işlerin kamuoyuna yansıması ve alacakları kararların yansımasının nasıl olacağı ile alakalı fikirlerimiz soruluyor. 2008’den beri şirketlerde görev alıyorum. Bu (çift maaş) sadece benim şahsıma özel değil.”

Etiketler
Mehmet Şimşek AKP Çift maaş alan bürokratlar
Son Güncelleme:
Maaşlar yıllar boyu 7 kat artırıldı ama... Ürün ve hizmetlerin fiyat etiketlerinde 10 kata kadar artış görüldü! Ürün ve hizmetlerin fiyat etiketlerinde 10 kata kadar artış görüldü!
Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları
Rakıya yeni zam geldi Rakıya yeni zam geldi
Başarı denince akla ilk gelenler... Doğuştan hamaratlar. 3 zeki burç Başarı denince akla ilk gelenler... Doğuştan hamaratlar. 3 zeki burç
ÇOK OKUNANLAR
'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti! 'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti!
LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor!
Elendiğinde Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağlamıştı: Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı
'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim! 'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim!