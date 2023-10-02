Maaşlar yıllar boyu 7 kat artırıldı ama... Ürün ve hizmetlerin fiyat etiketlerinde 10 kata kadar artış görüldü!

Yurttaşlar ekonomik krizle mücadele ederken, birçok ürün ve hizmet kat kat zamlandı.

İktidarın hatalı ekonomi politikaları yurttaşın sırtına yüklendi. İktidar Türkiye ekonomisinin büyümesiyle övünürken, yurttaşlar ise her gün nasıl geçinebileceğini düşünüyor.

Karar yazarı İbrahim Kahveci de bugünkü yazısında 2015-2016 yıllarında bazı ürünlerin fiyatlarını örnek göstererek bugünle karşılaştı. Kahveci, “Kimi 7-8 kat kimi 12-15 kat artmış. 2015-16 fiyatlarına göre bugün toplam ürün fiyatları yaklaşık 10 kat civarı artış göstermiş...” dedi.

ETİKETLER 10 KAT MAAŞLAR 7 KAT ARTTI

Kahveci yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

"2015-2016 yılları ortalamasına göre bazı ürünlerin ortalama fiyatına bakalım:

Pirinç 6,41 lira; dana eti 37,12 lira; beyaz peynir 19,52 lira; zeytinyağı 26,32 lira; domates 2,25 lira; patates 1,64 lira; kuru fasulye 7,35 lira; kiralar 677,9 lira; tüp gaz 64,13 lira; no-frost buzdolabı 2.057,8 lira; çamaşır makinesi 1.248,4 lira; diş dolgu ücreti 108,0 lira; benzinli otomobil 52.158 TL; dizel otomobil 70.901 lira; motorin 3,85 lira, benzin 4,52 lira; Belediye otobüsü ve dolmuş ücreti 1,86 lira...

Bakınız bu ürünlerin yeni fiyatlarına baktım: Nerede ise hepsinin yanına bir sıfır daha eklenmiş durumda.

Kimi 7-8 kat kimi 12-15 kat artmış. 2015-16 fiyatlarına göre bugün toplam ürün fiyatları yaklaşık 10 kat civarı artış göstermiş...

Kendinize bir sorun bakalım: 2015-2016 aylık geliriniz 2023 yılı itibari ile10 kat arttı mı?

Bakın Türk-İş bile açlık sınırının 2015-2016 fiyatlarına göre 10 kat arttığını ilan ediyor (1.337 liradan 13,334 liraya). Yani satın aldığınız-geçindiğiniz ürünlerin fiyatı 2015-2016 yıllarına göre yaklaşık olarak 10 kat arttı ama gelirler arttı mı? Büyük kısım buna hayır diyecektir...

Ben size ortalama emekli maaşı üzerinden söyleyeyim: 2015-16 yıllarında ortalama emekli maaşı 1.212,6 liradan 2023 ilk yarısında 6.665 liraya çıkmış. Yani 12 bin liranın üzerine çıkması gereken maaşlar 6.665 lirada kalarak 5,5 kat artmış.

Bunu sadece emekli maaşlarından bakmayın... SGK’nın ortalama ücreti de şirketlerin çalışanlarına bu ücreti vermediğini gösteriyor.

Haziran 2016’da ortalama aylık brüt ücret 2.530 liradan Haziran 2023’de 17.690 liraya yükselmiş. Burada asgari ücret artışı 8,4 kat olmasına rağmen ortalama ücret artışı 7,0 katta kalmış.

Yani asgari ücret dışında kalan ücretlerde artış oranı emekli maaşlarındaki gibi 5-6 kat arasına sıkışmış.

Bu ne anlama geliyor?

İslami söylemlerle kurulan «Sanal-Yalan Dünya” hem ücret olarak hem de vergi olarak Türk Halkının sırtına feci şekilde yükletilmiş. Ama resmi enflasyona göre artırılan ücretler bu fiyat artışlarının oldukça gerisinde kalmış.

O nedenle bugün bana en büyük günah nedir diye sorarsanız ilk cevaplarımdan biri şu olacaktır: Gerçekliği yansıtmayan resmi veriler eşliğinde fakirleştirilen Milletin hakkıdır.

İyi ama Millet bu hakkın peşine koşuyor mu? Millet hakkını arıyor mu?

İHA-SİHA yaptık ya; köprü otoyol yaptık ya...

Onlarla yetinin.. Afiyet olsun, geçmiş olsun.

Sanal-Yalan dünyanın fakirleşen toplumuna da bu yakışır."