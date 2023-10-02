Erdoğan'ın ekonomi planı enkaz bıraktı, imalat endeksi eşik değerinin altında kaldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına göre, ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Ancak Erdoğan'ın ekonomik planıyla birlikte artan dolar kuru ve enflasyon, girdi maliyetlerini artırırken, Türkiye ekonomisinde imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), son üç ayda daralma sinyali verdi.

İMALAT ENDEKSİ EŞİK DEĞERİN KALTINDA KALDI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre; imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), eylül ayında da 50 eşik değerinin altında kalarak 49,6 değerini aldı. Endeks, Ağustos'ta 49 ile 2023 yılının en düşük seviyesini görmüştü. Temmuz ayında da endeks 50 değerinin altında kalmıştı. Böylece endeks, son üç ayda daralma sinyali verdi.

İSTİHDAMDA SINIRLI ARTIŞ

Liradaki değer kayıplarına bağlı olarak girdi maliyetleri üçüncü çeyrek sonunda keskin artışını sürdürdü. Ancak enflasyon oranı ağustos ayına göre oldukça yavaşladı ve mayıstan bu yana en zayıf seviyede gerçekleşti. Buna bağlı olarak, nihai ürün fiyatları enflasyonu da bir önceki anket dönemine kıyasla belirgin bir şekilde azaldı. Son veriler, istihdamda çok sınırlı bir artış olduğuna işaret etti ve böylece mevcut artış eğilimi beşinci aya ulaştı.

TEKSTİL ÜRETİMİNDE YAVAŞLAMA

İSO Türkiye Sektörel PMI eylül ayı raporuna göre, takip edilen 10 sektörden yalnızca gıda ürünlerinde üretim artışı görüldü. Bu sektörün de üretim hacmi üst üste iki ay genişlerken büyüme hızı ağustos ayına göre değişim göstermedi. Üretimdeki en sert yavaşlama, geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek oranlı düşüşün kaydedildiği tekstil sektöründe yaşandı.

YENİ SİPARİŞ ZORLUĞU

Üretimdeki ivme kayıplarında belirleyici etken, firmaların yeni sipariş alma konusunda yaşadığı zorluklar oldu. Yeni siparişlerdeki zayıf görünüm nedeniyle eylül ayında satın alma faaliyetleri sadece gıda ürünleri ve ana metallerde artış gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem