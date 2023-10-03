Adalet Bakanı Tunç’tan hakkında FETÖ soruşturması sürerken atanan özel kalemiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Başsavcı Seçkin Yılmaz'ın hakkında FETÖ incelemesi sürerken özel kalemi olarak göreve getirilmesinin etik olarak doğru olup olmadığı” yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

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Adalet Bakanı Tunç’tan hakkında FETÖ soruşturması sürerken atanan özel kalemiyle ilgili açıklama

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hakkında FETÖ incelemesi yürütülen başsavcı Seçkin Yılmaz’ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un özel kalem müdürü olarak atanması gündem olmuştu.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre, TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı nedeniyle TBMM’de düzenlenen resepsiyona katılan Tunç, atamaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Yılmaz’ın, 2009, 2011 ve 2013’te mülakata girdiğini ve elendiğini söyleyen Tunç, Yılmaz’ın da adının yer aldığı dosyada çok sayıda ismin olduğunu belirterek “Hepsi suçlu mu?” dedi. Ancak Tunç, “Yılmaz’ın, hakkında inceleme sürerken göreve getirilmesinin etik olarak doğru olup olmadığı” yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermedi. Tunç’un, dosyanın akıbeti konusunda bilgi paylaşmaması da dikkat çekti.

ENİŞTESİNİN DİYANET'E GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARET

Öte yandan Tunç, Diyanet’te personeli olan eniştesi Fatih Kurt hakkındaki AKP’li Metin Külünk’ün iddialarının ardından Diyanet’e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin ise “İadei ziyaretti. O konu gündeme bile gelmedi” dedi.

GEZİ DAVASI: "HEPİMİZ SAYGI DUYACAĞIZ"

Tunç, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın da arasında olduğu isimlere yönelik Gezi davası kararının anımsatılması üzerine de “Bütün Türkiye’yi bu ateşle yakmaya ve hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanma, kalkışma ortaya çıktı. Bu kalkışmayla ilgili hukuk devletinde, özellikle yargı konuya el attığında ‘Gezi yargılanamaz, Gezi onurumuzdur’ derseniz, hukuk devletinde bu olmaz. Burada şehitler var, ölen vatandaşlar var, terör örgütünün paçavraları asılmış, siz burada nasıl ‘suç yok’ dersiniz? Soruşturuldu, bağımsız, tarafsız yargı bir karar verdi. Bu karara hepimiz saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir. Ama ‘Kararı kabul etmiyoruz. Gezi direniştir, yargılanamaz, onurumuzdur’ şeklindeki ifadeler, demokratik hukuk devletinde olmaz” dedi.

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