TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın 'Özgürlük Yürüyüşü'nde üçüncü gün: Gündem 'deprem suçları'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın partisinin Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi tutsaklarının hukuksuz şekilde tahliye edilmemesine karşı başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü" üçüncü günde de devam ediyor.

Yürüyüşün ilk gününde Can Atalay’ın ailesi, arkadaşları ve Hataylı seçmenler konuk olurken, ikinci gününde ise Samandağ’da Hatay’ın barınma sorunu ele alındı. Konuk ise Hatay halkıydı.

YÜRÜYÜŞ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Erkan Baş, üçüncü günün öncesinde bir video yayımlayarak, gündemi aktardı. "Bugün gündemimizde Hatay'da deprem sonrasında devletin, iktidarın yaptıkları ve yapmadıkları var" ifadelerini kullanan Baş, "Tarihin en büyük yıkımlarından birini yaşayan Hatay, 'özel afet bölgesi' ilan edilmedi. Bu kent için özel hiçbir ödenek ayrılmadı ama ne yapıldı? Sadece Hatay'da 18 mera, orman, vasıflı alan, zeytinlikler kamulaştırma yoluyla imara açıldı" diye konuştu.

Baş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şöyle düşünebilirsiniz. 'İnsanların zaten konut, barınma gibi sorunları varken tarımı sonraya bırakalım' diye düşünmüş olabilir iktidar. Ama başımıza ne geldiyse 'Tam da bu yüzden geldi' diyoruz. Bunlar arasındaki bütünlüklü bakışı sağlayamadığınızda, insanların hem yaşayabilecekleri hem insanca yaşayabilecekleri ve üretebilecekleri, hayatlarını idame ettirebilecekleri koşulları yaratamadığınızda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz.

Üstelik şunu biliyoruz. İktidar, depremi bahane ederek, örneğin zeytinlikleri talana açıyor. Çünkü depremden önce de zeytinliklerin talan edilmesi için çeşitli uğraşları olmuştu. TMMOB'a bağlı mühendis odalarının daha önce yaptıkları açıklamalar, bizi bu konuda defalarca uyarmıştı zaten. Gün boyu yurttaşlarımızla sohbet edeceğiz. Hatay'da iktidarın yaptıklarını ve yapmadıklarını onlardan dinleyeceğiz. Yapması gerekirken yapmadıklarını, yapamaması gerekirsen sadece rant uğruna, 3-5 kuruş daha fazla kazanmak için yapılanları hep berabet konuşmaya devam edeceğiz."