64 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 928 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 64 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda, 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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64 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 928 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 64 ilde yapılan operasyonlarda, bazı şehirlemizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

İstanbul'da 179 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 237 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana'da 107 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 37 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edirne’de 50 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

İzmir’de 45 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Mersin’de 30 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs göz altına alındı.

Şanlıurfa’da 29 tabanca ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 25 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara’da 21 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlere ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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