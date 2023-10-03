Devlet korumasındaki çocukların götürüldüğü tarikat kampında şiddet gördüğü ortaya çıktı!: Tekme tokat şiddet iddiası!

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampında şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Sol Haber’den Burcu Günüşen’in haberine göre, çocuklar kampta bulundukları süre boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğradılar.

Buna göre kamptaki çocuklar tekme ve tokatla fiziksel şiddete maruz kaldılar.

Çocuklara ceza olarak tuvalet temizliği yaptırıldığı, aynanın karşına geçip “benden adam olmaz” diye tekrar etmelerine yönelik öz benliklerini zedeleyen "ceza yöntemleri"nin de uygulandığı edininilen bilgiler arasında.

Yine edinilen bilgilere göre kamptaki çocukların birbirlerine de şiddet uygulamaya teşvik edildiği öne sürüldü.

Buna göre çocuklardan ayna karşısına geçirip gözlerini kaçırmamaları istendi, başka çocuklar gözlemci olarak başlarına dikildi ve onlardan çocuk gözlerini kaçırırsa kafasına vurması istendi. Bu, bir tür "ceza" yöntemi olarak uygulandı.

Çocuklara uygulanan "ceza yöntemleri" arasında yerde sürünme de yer alırken, yine çocuklara "kemerle dövülenlerin olduğu şiddet videoları" izletildi.

Toplu olarak namaz kıldırılan, sabah namazına kaldırılan çocuklara kampta salık verilenlerden biri de çocuk evlerinde satranç oynamamaları oldu. Çocuklara "o oyunlar putlara tapanların oyunu" denildiği de gelen bilgiler arasında.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin 40 günlük eğitim kapmpına götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili derneğin 3 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında vakfın Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda planlanan kamp haberinin ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir hafta erken sona erdirilmiş ve çocuklar çocuk evlerine geri teslim edilmişti.

Kampla ilgili haberi yazısında değerlendiren Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen'e soruşturma açılırken, bu skandala imza atan yetkililer hakkındaysa herhangi bir soruşturma henüz açılmış değil