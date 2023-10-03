Depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler kullanmıştı: O imam için harekete geçildi

Depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler kullanan imam Seyfullah Akyiğit hakkında inceleme başlatıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler kullanmıştı: O imam için harekete geçildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya’da görev yapan bir imamın depremde hayatını kaybedenlere yönelik skandal ifadeler kullanması üzerine inceleme başlattı.

Konya’da görev yapan imam Seyfullah Akyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremde ölenlerin cenazesi kokuyordu. Bir tek kokmayan ceset vardı o da Suriyeliydi" ifadelerini kullanmıştı.

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