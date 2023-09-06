Eski Devlet Bakanı Necmettin Cevheri son yolculuğuna TBMM'de uğurlandı

Eski Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili, eski Adalet, Turizm ve Tanıtma ve Devlet Bakanı Necmettin Cevheri için bugün TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, Doğru Yol Partili siyasetçiler ve Cevheri’nin yakınları katıldı.

Törende Kılıçdaroğlu, Akşener ve Bahçeli birbirleri ile selamlaştı. Kılıçdaroğlu, AKP’li Güler ile AKP Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın arasında saf tuttu. Cevheri için düzenlenen törenin ve kılınan namazın ardından Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, yan yana cenazenin arkasından yürüdü. Cevheri'nin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere cenaze aracına konularak, TBMM'den uğurlandı.

Cevheri'nin cenazesi ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak: ANKA