Muharrem İnce’den Meral Akşener’e ziyaret
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkez’inde ziyaret etti.
İnce’yi partiye gelişinde Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Akburak karşıladı.
1 saat 15 dakikalık süren görüşme sonrası İnce’yi Akşener uğurladı. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
İki genel başkan da basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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