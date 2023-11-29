Beklenen rapor dosyaya girdi: Tahir Elçi davasında tepki çeken anlar!

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin, Diyarbakır Sur ilçesinde vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ile firari bir kişinin yargılandığı dava, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Diyarbakır Barosu’nun eski başkanı Tahir Elçi’nin CHP Milletvekili eşi Türkan Elçi, TBB Başkanı Erinç Sagkan, baro başkanları, insan hakları örgütleri temsilcileri ile çok sayıda avukat duruşmada yer aldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında beklenen TÜBİTAK raporu dosyaya girdi. Cinayet anına ait görüntülerin bulunduğu hard diski inceleyin TÜBİTAK "Görüntüler eski" dedi. Avukatlar, tepki gösterdi.

SAVCI: TALEPLER REDDEDİLSİN

MLSA’nın duruşma salonundan aktardıklarına göre; Elçi ailesinin avukatları, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerinde keşif yapılmasını, olay mahallini gören kamera görüntülerine dair yeniden rapor istenmesini ve Elçi'nin öldürülmeden önce kendisine yöneltilen tehditlerin araştırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, Elçi ailesinin taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Savcı ayrıca firari sanık Uğur Yakışır’ın dosyasının ayrılmasını talep ederek, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.