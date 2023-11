Tahir Elçi cinayetinin araştırılması önergesi AKP-MHP tarafından reddedildi

Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmadığını belirten HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AKP’ye seslenerek, “Tahir’in katilini bulmadığınız müddetçe fail sizsiniz. Katili koruyorsunuz katili” diyerek, tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) 8 yıl önce bugün katledilen Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin verdiği Araştırma Önergesi görüşüldü.

"SİYASİ İTİRAFTI"

Önergenin gerekçesini açıklayan HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, Elçi’nin “kirli eller” tarafından katledildiğini belirtti. Bozan, “AKP iktidarı tam sekiz yıl önce kameralar önünde işlenen bir katliamın faillerini hâlâ bulamadı, hâlâ açığa çıkaramadı. Gerçekten AKP iktidarı bu kadar beceriksiz mi? Hayır, bu kadar beceriksiz değil. O dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 12 Eylül 2021 tarihli Amed ziyaretine söylediği bir söz var. ‘Tahir Elçi siyasi bir cinayete kurban gitti.’ dedi. Bu siyasi bir itiraf değil midir? Evet, tam da bu siyasi bir itiraftı” dedi.

"12 SANİYELİK KAMERA KAYDI NEREDE?"

Cinayetin kameraların ve milyonların gözü önünde işlendiğini belirten Bozan, “Lincin startı verilmişti, kameralar önünde gözaltına alındı. Son olarak tarihî Dört Ayaklı Minare’nin önünde yapılan basın açıklaması esnasında, kameralar önünde katledildi. Tam da korunması için mücadelesini verdiği tarihî dokunun önündeydi. Her şey kameralar önünde yaşandı ancak kamera kayıtlarının bir kısmının silindiği daha sonradan ortaya çıktı. Katliam anında polis kameraları kayıttaydı ama sonradan ortaya çıktı ki katliam anını gösteren on iki saniyelik kayıt kayıptı. Peki, bu kayıt nasıl kayboldu, nasıl kaybedildi? Bu kayıt nerede? Bir daha soralım: Tahir Elçi katliamını gören on iki saniyelik kamera kaydı nerede? Kamera kaydını ne yaptınız?” diye sorarak, tepki gösterdi.

'GÖREVLERİNE' DEVAM EDİYORLAR

Elçi cinayetine ilişkin süren soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve iddianamenin 5 yıl sonra hazırlandığına dikkat çeken Bozan, “Şu anda Amed'de devam eden duruşmalarda, yargılamada sanıklar arasında kimler var biliyor musunuz? 3 polis memuru. Sanıklar arasında 3 polis memuru var, peki, şu an bu polis memurları ne yapıyor? Polis memurları görevlerine devam ediyorlar, açığa alınmadılar, tutuklanmadılar. Peki, bu polis memurları duruşmalara hiç bizzat katıldı mı? Hayır, bu polis memurları duruşmalara hiçbir şekilde bizzat katılmadılar. Sevgili Tahir Elçi’yi kim öldürdü, sevgili Tahir Elçi’yi kim öldürdü, sevgili Tahir Elçi’yi kim öldürdü? Gelin, eğer gerçekten vicdan sahibiysek, eğer gerçekten dürüstsek, eğer gerçekten gerçeklerin açığa çıkmasını istiyorsak, eğer gerçekten kayıp polis kamerasına ait on iki saniyelik kamera kaydını bulmak istiyorsak, gelin gerçekten o 4 kameradan çalışmadığı söylenen kayıtların kayıp olduğu söylenen 1 kamera kaydının bulunmasını istiyorsak önergeye ‘evet’ diyelim” diye konuştu.

PKK’LİLERİN SİLAHI ATEŞ ALMADIĞINA DAİR RAPORU

Önergeye ilişkin Saadet Partisi ve CHP grubu da söz aldı ve kabul edilmesi yönünde söylemlerde bulundu. Önerge bağlamında söz alan AKP’li Mustafa Arslan, soruşturma kapsamında tahkikatın ivedilikle yapıldığını ileri sürdü. Bunun üzerine söz alan HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Arslan’ın olay yeri incelemesinin bir hafta kadar bir süre sürdüğüne dair ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını kaydetti. Elçi’nin katledildiği güne işarete eden Beştaş, “Orada bir çatışma falan yoktu; bilerek ve isteyerek deliller karartıldı. Londra’dan gelen rapora göre, örgüt üyelerinin, oradaki işte örgüt üyesi olduklarını iddia ettikleri kişilerin silahı o anda ateşlenmiyor” diye konuştu.

"POLİSLERİN SİLAHINDAN ÇIKTIĞINI BİLİYORSUNUZ"

“Tahir Elçi cinayetini kim işledi?” diye sorarak, tepki gösteren Beştaş, “Kim işlediyse -örgüt üyesi mi, polis mi, vatandaş mı, herhangi biri- bunu çıkarın ya! Bunu çıkarmıyorsunuz, çıkarmıyorlar; bilerek ve isteyerek katilleri koruyorsunuz çünkü kurşunların o polislerin silahından çıktığını adınız gibi biliyorsunuz, polisler hâlâ görevde. O, on yedi saniye nerede? Kamera kayıtları neden kayıp? Ya, insan biraz sıkılır Sayın Vekil, insan ‘İvedilikle tahkikat yapıldı.’ derken biraz sıkılır gerçekten! Beş yıl sonra dava açıldı ya! Beş yıl sonra ivedilikle midir? Bu mudur sizin ‘ivedi’ anlayışınız. Tahir’in katilini bulmadığınız sürece o tetiği sizin çektiğinizi kabul edeceğiz; böyle kabul edeceğiz, böyle bilin çünkü sizin medyanız linç etti, çünkü sizin medyanız onu hedef gösterdi, çünkü sizin medyanızın hedef göstermesiyle İstanbul’da yakalama kararı çıkarıldı, Tahir apar topar gözaltına alındı. Bu cinayetin sorumlusu AKP iktidarıdır, katili bulun” ifadelerini kullandı.

"FAİL SİZSİNİZ"

AKP’li İbrahim Yurdunuseven’in “Yargılama devam ediyor” şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Beştaş, “Bütün yargı elinizde, istediğiniz kararı alıyorsunuz, söz konusu olan Tahir Elçi ve katili olunca mı yapamıyorsunuz? Yargı avucunuzda ya, maalesef avucunuzda, avucunuzda olmayanlar da korkularından karar veremiyor. Bu hikâyeleri bize anlatmayın, Tahir’in katilini bulmadığınız müddetçe fail sizsiniz. Katili koruyorsunuz katili, hikâye anlatıyorsunuz! Hamaset yapıyorsunuz, boş hamaset yapıyorsunuz! Siz bizim arkadaşlarımızı öldürdünüz ya! Siz, gene, sözü başka bir noktaya çarpıtarak getirmek ve hakikati engellemek, örtmek için ve PKK’yla olan münasebetinizi engellemek için PKK’ya ‘terör örgütü’ diyemediniz. Sizsiniz onlar, siz! Terörle yan yana duran sizsiniz” dedi.

REDDEDİLDİ

Beştaş’ın sözleri ardından oylamaya sunulan önerge, AKP-MHP oyları ile reddedildi.