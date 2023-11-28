CHP'li Sarıgül bir kez daha Meclis'e taşıdı: Affet Türkiye'm

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, af talebini bir kez daha Meclis gündemine taşıyarak "Affet Türkiye'm" dedi.

CHP'li Sarıgül bir kez daha Meclis'e taşıdı: Affet Türkiye'm

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılına özgü geniş kapsamlı bir af çıkarılması talebini yeniden Meclis gündemine getirdi.

Kürsüde gündem dışı söz alan Sarıgül, "Cumhuriyet'in 10'uncu yılında, 50'inci yılında af çıktı. Yüce parlamentodan çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için "affet Türkiyem" diyorum ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yüce parlamentomuzun geniş kapsamlı bir af çıkaracağına inanıyorum" dedi.

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