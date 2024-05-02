Kılıçdaroğlu'ndan Barış Terkoğlu'na destek mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından kendi hakkında yayımlanmış haberi alıntılayarak, Terkoğlu'na destek verdiği paylaşımında, 'Sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım;

''Yoksulluğun, savaşların, zindanların ve otokrasilerin beşiğidir ortadoğu coğrafyası…

Gazetecilerin ve muhalif düşüncenin hapislerle cezalandırıldığı, diktatörlerin ve aile fertlerinin saraylarda şatafat içinde yaşarken, halkının yoksulluk ve korku içine hapsolduğu çaresizliğin adresidir.

Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti ortadoğu ülkesi olmayacak!

Senin partin de Baas Partisi olmayacak!

Sen de çok istediğin rejimi getiremeyecek, padişah olamayacaksın!!

Gazeteci @baristerkoglu'na da 2 yıl hapis cezası verilmiş. Sevgili Barış sakın üzme kendini, senin koca yüreğin onların saltanatlarından ve zindanlarından büyüktür iki gözüm.''