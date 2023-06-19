Erkan Baş, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti; Can Atalay'ın tutukluğuna itirazlarını iletti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluğuna ilişkin TİP'in ve hukukçuların görüşleri ve itirazlarını iletti.

"İTİRAZLARI İLETTİ"

Görüşmeye ilişkin TİP Genel Merkezi’nin resmi sosyal medya hesabından; “Genel Başkanımız Erkan Baş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın devam eden tutukluluğuna ilişkin partimizin ve hukukçuların görüşlerini ve itirazlarını iletti” açıklaması yapıldı.