AKP'nin yeni Genel Başkanvekili belli oldu

AKP'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.

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AKP'nin yeni Genel Başkanvekili belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından parti genel başkanvekili ve genel başkan yardımcılıklarına yapılan atamalar açıklandı.

EFKAN ALA GENEL BAŞKANVEKİLİ

AKP'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.

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