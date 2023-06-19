Veli Ağbaba'dan 'Abdüllatif Şener' açıklaması: Bu siyasal İslamcılar’ı kim getirdiyse bedel ödemeli

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, "Yılardır birileri CHP’ye sağcı ve siyasi İslamcı siyasetçileri getiriyor. Bu sağcı siyasetçileri CHP’ye getirenler bedel ödemelidir" açıklamasında bulundu.

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Veli Ağbaba'dan 'Abdüllatif Şener' açıklaması: Bu siyasal İslamcılar’ı kim getirdiyse bedel ödemeli

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’de uzun süre siyaset yapan ve “İki turda da Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’ye oy vermedim” diyerek istifa eden Abdüllatif Şener’in açıklamalarıyla yeniden başlayan tartışmalara değindi, sert konuştu.

"CHP'YE BÜYÜK ZARARLAR VERİYOR"

Ağbaba, şunları kaydetti: "Abdullatif Şener tekrar Milletvekili adayı gösterilmeyince yaptığını bütün Türkiye gördü. CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıkladı. CHP’ye bir çok suçlamalarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı. Bu zihniyetteki siyasetçiler yılardır CHP’ye büyük zararlar veriyor. Kim Abdullatif Şener’i CHP’ye getirdi ise ondan hesap sorulmalı ve bedel ödemelidir. CHP’yi bu duruma düşürmek asla kabul edilmez."

"BEDEL ÖDEMELİ"

Ağbaba, "Abdullatif Şener en son örnek, yakın geçmişte Aydın Ayaydın örneği var, Sinan Aygün örneği var bunlardan ders alınmadı. Bunları gibi bir çok siyasetçi geçmişte CHP içine sokularak hep CHP’ye zarar verildi ve bu siyasetçiler hep CHP’ye oy kaybettirdiler. Bir CHP’li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün’ü, Aydın Ayaydını bugün Abdullatif Şener’i kimler CHP’ye getirip CHP’ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hal bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez" açıklamasında bulundu. 

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