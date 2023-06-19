Görevlerine son vermişti... Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanları belli oluyor: İşte ilk isimler

GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra parti içindeki tartışma sürecinde yeni kararlar aldı.

Kılıçdaroğlu ilk olarak partinin üst yönetimi olan MYK'yı değiştirdi. Ardından da 4 Haziran'dan önce ataması yapılan danışmanların görevlerine son verdi.

YENİ DANIŞMANLAR BELLİ OLUYOR

Gerçek Gündem'in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu bugün iki danışman ataması gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, eski Sabah.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Özgür Yici'yi danışman olarak görevlendirdi. Yici, KRT TV ve ANKA’nın da sahibi olan Güneşim Medya, bünyesinde İkinci Yüzyıl isminde gazetenin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Gazete, dijitalde yaşamını sürdürdü.

Yici'nin Tuncay Özkan'a yakın olduğu biliniyor.

CHP liderinin, eski milletvekili Engin Özkoç'u da danışman olarak görevlendireceği ancak henüz atamasını imzalamadığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem