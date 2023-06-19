Seferler durduruldu: Doğu Ekspresi hattında faciadan dönüldü!

Kırıkkale'de başlayan kuvvetli sağanak sonrası Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Doğu Ekspresi ray hattı çöktü. Ray hattının çökmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

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Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şehrin bazı bölgelerinde etkili oldu oldu.

Yağışların sele dönüşmesiyle su taşkınları meydana geldi. Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Doğu Ekspresi ray hattının çökmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Hasar gören tren hattı ve yapılan çalışmalar "dron" ile havadan görüntülendi. Şehrin bazı bölgelerinde de tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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