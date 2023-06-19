Tokat'ta sağanak yağış hayatı felç etti: Birçok iş yerini ve evi su bastı!

Tokat'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından sağanak yağış etkili oldu.

Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden trafikte aksamalara neden oldu. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış da metreküp başına 60 kilogram yağış düştü.

İHBAR YAĞDI

Yağışın etkisini göstermesinin ardından Esentepe sanayi bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar su baskının ardından belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler su baskını olan ev ve iş yerlerine müdahale de bulundu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikayetlere giderek suları tahliye ettiler" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem