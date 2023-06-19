Tokat'ta sağanak yağış hayatı felç etti: Birçok iş yerini ve evi su bastı!

Tokat'ta etkili olana sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yer ve ev sular atında kaldı.

Son Güncelleme:
><

Tokat'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından sağanak yağış etkili oldu.

Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden trafikte aksamalara neden oldu. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış da metreküp başına 60 kilogram yağış düştü.

İHBAR YAĞDI

Yağışın etkisini göstermesinin ardından Esentepe sanayi bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar su baskının ardından belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler su baskını olan ev ve iş yerlerine müdahale de bulundu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikayetlere giderek suları tahliye ettiler" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
AYM'den HDP kararı AYM'den HDP kararı
Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor
Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor
Elleriyle kalp işareti yaptığı için gözaltına alınmıştı: Soylu'nun korumaları hakkında suç duyurusu Elleriyle kalp işareti yaptığı için gözaltına alınmıştı: Soylu'nun korumaları hakkında suç duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu
Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor... Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...
Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak?
Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli oldu Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli