AKP'den AYM'nin HDP kararına ilk tepki: Zaaf oluşturacak bir karar

AKP MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Çelik, enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söyleyerek "Seçimden önce vatandaşlarımıza söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. İnşallah enflasyonun tek haneye düştüğü rakamları göreceğiz" dedi.

Asgari ücret konusunda da sorunları yanıtlayan Çelik "Asgari ücret komisyonu toplantıdan sonra üçüncü kez toplanacağız dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre tarihte ortaya çıkacaktır. Seçim öncesinde ortaya koyulan değerlendirmelerden birisiydi. Bu toplantıda gündeme gelmedi. Seçim değerlendirmesi için toplandı MYK'mız" diye konuştu.

CHP'deki değişim tartışmasına da değinen Çelik "CHP bir bakıma kurultaylar partisi. Partinin içişleriyle ilgili konular bizi ilgilendirmez. Siyasetin gündemi içinde iki konu görüyorum. Değişim diyenlerin kendileri için de düşünmesi gerekir. Bu bir biyografi meselesi değildir, bu seçim meselesidir" diye kaydetti.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları savunuculuğu konusunda öne çıkmış uluslararası örgütlerinin Diyarbakır anneleri konusundaki suskunluğunu not etmeye devam ediyoruz. Tabi bu bir suskunluk değil; çifte standart. Demokrasinin korunması açısından terörle mücadelenin güçlü şekilde süreceğidir.

Hükümetlerimiz döneminde hassasiyetle yürüttük. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve MİT Başkanlığımızın kararlı mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdürecektir. En son FETÖ ile ilgili yeni birtakım bilgilere ulaşabilecek aşama elde edildi.

DEAŞ ve PKK ile mücadele devam etmektedir. BM'nin 51. maddenin verdiği yetki çerçevesinde biz kendi topraklarımıza bu ülkelerden yapılan saldırıları engellemek için mücadeleyi veriyoruz.

ENFLASYON

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda mücadelemizin ivmesini artırarak, etkisini geliştirerek devam ettireceğiz. İş dünyası bütün paydaşlarla birlikte Cumhurbaşkanımız enflasyonun tek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edecek.

Seçimden önce vatandaşlarımıza söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. İnşallah enflasyonun tek haneye düştüğü rakamları göreceğiz.

Türkiye Yüzyılı dediğimizde ülkemizin sosyal, siyasal, ekonomik projeyi kapsayan pek çok hedefleri içermektedir. Türkiye bölgesel barışa ve dünya barışına da güçlü bir şekilde katkı vermektedir. NATO ile olan ilişkilerimiz açısından ilkeli bir siyasete devam ediyoruz.

"İSVEÇ'İN YASALARI UYGULANMIYOR"

NATO terörle mücadeleyi önemsemelidir. Terörle mücadelede hiç kimse çifte standart üretmeye kalkmamalıdır. NATO ülkeleri içerisinde birilerinin tutup da bir başka NATO ülkesine saldıran terör örgütlerine destek vermesi gibi birtakım uygulamalar son bulmalıdır.

En son Çağatay Bey'in ev sahipliğinde İsveç, NATO tarafıyla toplantı gerçekleştirildi. İsveç'in attığı adımlar var,. 'İki PKK'lıyı iade ettik' diyorlar. Bunun güçlü bir şekilde uygulanması gerekiyor. Yasaları ya yargı ifade hürriyeti adı altında yeterli bir uygulama alanına sokmuyor ya da güvenlik güçleri bunu yerine getirmiyor. Kaldı ki, bize iade ettikleri kişiler terörle değil uyuşturucu ile bağlantılı kişiler.

Buna ilkesel standart getirmemiz gerekiyor. NATO üyesi ABD'nin PYD'ye desteği, ortak güvenliğe zarar veren tablo ortaya çıkarmaktadır. Birileri Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için gerekli gördüğü savunma araçlarını vermekten imtina ediyorsa, örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkıyorsa, Türkiye'nin alternatif arayışına girmesini de herhangi bir şekilde eleştirmemelidir."

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret komisyonu toplantıdan sonra üçüncü kez toplanacağız dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre tarihte ortaya çıkacaktır. Seçim öncesinde ortaya koyulan değerlendirmelerden birisiydi. Bu toplantıda gündeme gelmedi. Seçim değerlendirmesi için toplandı MYK'mız.

CHP'DE DEĞİŞİM TARTIŞMASI

CHP bir bakıma kurultaylar partisi. Partinin içişleriyle ilgili konular bizi ilgilendirmez. Siyasetin gündemi içinde iki konu görüyorum. Değişim diyenlerin kendileri için de düşünmesi gerekir. Bu bir biyografi meselesi değildir, bu seçim meselesidir.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN AÇIKLAMASI

Garip bir şekilde bir eski CHP Milletvekili CHP genel başkanına oy vermemiş. CHP'nin siyasi denklem kurma kabiliyetsizliği ile ilgilidir. Bu CHP yönetimini ilgilendiren bir konu.

AYM'NİN HDP KARARI

Bu dünyanın çeşitli yerlerinde de görüneceği gibi hukuk devletin korunması için en güçlü tedbirler alınır. Terör paylaştığımız bütün insani değerlerin düşmanıdır. AYM bu kararları alıyor ama bu değerlendirmelerde hep tek taraflı bir bakış açısı oluyor. AYM bu kararıyla teröre karşı alınacak tedbirler karşısında zaaf oluşturacak bir karar olmuştur.

GENEL AF MESELESİ

Şimdiye kadar MYK'da böyle bir konu hiç tartışılmadı veya gündeme gelmedi.