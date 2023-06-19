TKP'nin Merkez Bankası önündeki eylemine polis müdahale etti; 20 kişi gözaltına alındı: 'Hem Şimşek hem Hafize Gaye Erkan ABD'nin emir erleri, patron dostları'

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü bugün Merkez Bankası önünde eylem gerçekleştirdi. "Bu memleket bizim", "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganlarının atıldığı eylemde 20 TKP üyesi gözaltına alındı.

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Türkiye Komünist Partisi, Merkez Bankası önünde bir eylem düzenledi. 

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Parti bayraklarının açıldığı ve 'Bu memleket bizim' , 'Boyun eğme memlekete sahip çık' sloganlarının atıldığı eylemde 20 parti üyesi gözaltına alındı.

ŞİMŞEK VE ERKAN'A SERT TEPKİ

TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, eylemin ardından yaptığı açıklamada," Halkı gün gün yoksullaştıran, patronlar ne emrediyorsa onu yapanlardan hesap sormak için buradayız. Günlerdir Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzellemelerini izliyoruz. Sadece Cumhur İttifakı ve yandaşları değil, aynı ismi, Mehmet Şimşek’i Hazine’nin başına geçirmek için türlü görüşmeler yapan Millet İttifakı da bu güzellemelerin bir parçası. Diyorlar ki piyasanın gerçekleri yapılıyor artık, güven vereceklermiş, ABD bizimle daha iyi ilişkiler kuracakmış bu sayede, patronlar daha rahat olacakmış, liyakat sahibi isimler göreve gelmiş. Bu masallara karnımız tok, hem Şimşek hem Hafize Gaye Erkan patronların, ABD'nin emir erleri, ikisi de tarikatçı, ikisi de patron dostu. Onların önemsediği tek şey kendi koltukları, patronların daha da zenginleşmesi için ellerinden geleni artlarına koymamak. İşte tam da bu yüzden buradayız” dedi.

"SÖMÜRÜ DÜZENİNE SON VERECEĞİZ"

Arikan, seçimden bu yana geçen her dakikada halkın daha fazla yoksullaşmasına dikkat çekerek “Halkı soyanlardan, halkı gün geçtikçe daha fazla yoksullaştıranlardan hesap soracağız. Onlar saraylarında, holdinglerinde, makam koltuklarında keyif yaparken, halk elini kolunu bağlayarak oturacak sananlar yanılıyor. İşte buradayız. Halkı soyanlardan, bu güzel ülkemizi sadece patronlar için cennet haline getirmek isteyenler korksunlar, karşılarında bu ülkenin yurtseverleri, devrimcileri var. Bu ahlaksız sömürü düzenine mutlaka son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN"

TKP Ankara İl Örgütü bir açıklama yayımlayarak "Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" dedi.

Etiketler
Türkiye Komünist Partisi - TKP Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
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