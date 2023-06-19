Gazeteci Fatih Atık, Babacan’ın basın danışmanlığı görevinden ayrıldı

Kasım 2022'de Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevine getirilen gazeteci Fatih Atik istifa etti.

Gazeteci Fatih Atık, Babacan’ın basın danışmanlığı görevinden ayrıldı

Fatih Atik, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibarıyla ayrıldım” dedi.

Atik, şunları kaydetti:

“Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi.

Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. @alibabacan’a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Şimdi kaldığımız yerden devam
Yeni mecralarda buluşmak dileğiyle…“

FATİH ATİK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Fatih Atik, sırasıyla İhlas Haber Ajansı, Sabah gazetesi ve CNN TÜRK’te çalıştı. Turkuvaz Medya Grubu’nda ve A Haber'de haber koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Atik, son olarak Ankara Masası isimli internet sitesinde program yapıyordu.

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