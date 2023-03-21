Erhan Usta açıkladı: Akşener Altılı Masa'dan kalkınca İYİ Parti'den kaç kişi istifa etti?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in altılı masadan kalktığını açıklamasının ardından 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı. Usta, istifa eden üyelerin önemli bir kısmının geri döndüğünü belirtti.

Erhan Usta açıkladı: Akşener Altılı Masa'dan kalkınca İYİ Parti'den kaç kişi istifa etti?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, HaberTürk canlı yayınına katıldı. Altılı Masa'daki krizin İYİ Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya Usta "İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir... Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun özelinde yüzde 80-90 oranında döndü."  ifadelerini kullandı.

"CİDDİ HEYECAN VAR"

"Toplumun beğenisini kazanmış, popüler, icraatlarıyla göz dolduran iki belediye başkanını Millet İttifakı'nın adayı olan Sayın olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak" diyen Usta "Vatandaş bir tanesine razıyken bir anlamda ikisi birden Sayın Kılıçdaroğlu ile bir kampanya yürütecekler ve görev alacaklar. Hem partililerimizde hem vatandaşa çok ciddi bir güven gelmiş, ciddi bir heyecan var. Orada çok doğru bir iş yapıldı. İyi Parti'nin 'sorun çıkaran' o tavrından sonra Millet İttifakı adına çok önemli ve güzel bir iş yapıldı. Millet İttifakı'nın olumlu etkisini anketlerde göreceğiz. " dedi.  

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