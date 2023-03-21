Kulis: Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi olumlu geçti, iki ihtimal tartışılıyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra siyasi partilere destek arayışı ziyaretleri yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi'nden sonra üçüncü durağı HDP oldu.

HDP’nin, 'Emek ve Özgürlük İttifakı' içinde yer alan diğer partilerle yapacağı görüşmelerin ardından, çarşamba günü tutumunu kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a göre parti, eğilimini ortaya koymuş görünüyor. "HDP'de iki ihtimal tartışılıyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Ya aday göstermeyerek, üstü kapalı şekilde… Ya da 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diyerek, açıkça destek verilecek. Her halükarda HDP aday çıkarmayacak. HDP, bugün kurullarıyla, ardından Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek, kararını netleştirecek. Yarın saat 11’de Ankara’da Dünya Ticaret Merkezinde yapacağı toplantıyla Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacak."

Parlamentodaki üçüncü büyük parti konumundaki HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde de kilit parti konumunda.

2019 yerel seçimlerinde kampanyasını 'iktidara kaybettirme' sloganı üzerine kuran ve verdiği destekle CHP’nin İstanbul, Mersin, Adana gibi illerde belediye başkanlığını kazanmasını sağlayan HDP'nin, 14 Mayıs'ta alacağı tutum bu nedenle önemli.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın da, buluşmada yaşananları okurlarıyla paylaştı. Buna göre görüşmede, HDP'yi kapatma davasından, seçim güvenliğine, tutuklu siyasetçilerin durumuna kadar birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgiye göre görüşme 'olumlu' bir havada geçti ve taraflar buluşmadan 'memnun' ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre HDP heyeti, Kılıçdaroğlu’na adaylık nedeniyle 'hayırlı olsun' dileğini iletti.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılan görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun doğrudan bir destek talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili gelişmeleri sorduğu görüşmede, HDP heyeti ise davanın ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru hakkında bilgi verdi.

Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay’ın da yer aldığı görüşmede HDP heyeti, kapatma olasılığına karşı Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girme yönünde hazırlıkları olduğunu anlattı.

HDP, KÜRT SORUNUNU GÜNDEME GETİRDİ

Görüşmede CHP heyeti, Millet İttifakı’nın anayasa değişikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve iktidara gelmeleri halindeki temel politikalarını içeren 'ortak mutabakat metnini' HDP heyetine sundu.

Ortak politikalar metnindeki birçok taahhüdün, HDP’nin tutum belgesinde yer alan taleplerle benzerlik gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmede HDP heyeti, tutum belgesinde yer alan Kürt sorununun demokratik çözümü konusundaki talepleri ve önerilerini gündeme getirdi. Her iki taraf da sorunun çözüm adresinin Meclis olduğu konusunda görüş birliğine vardı ve görüşme sonrası liderler basın toplantısında da buna özel vurgu yaptı.

HDP kaynakları, görüşmede 'anadil' konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmadığını, ancak Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te Kürtçe’nin 'bilinmeyen dil' olarak ifade edilmesini, görüşme sonrası yapılan basın toplantısında eleştiri olarak gündeme getirmesini hatırlattılar.

HDP’li tutuklu siyasetçiler de görüşme gündemine geldi. HDP’liler heyetinin siyasi davaların sadece partililerinin değil, Türkiye’nin aşması gereken önemli bir sorunu olduğunu vurguladılar.