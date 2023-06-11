Erdoğan’ın afişine bıyık çizdiği için tutuklanan çocuğun babası gözyaşları içinde seslendi: 'Bu çocuk 16 yaşında'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer ile seçim sürecinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişine bıyık çizen ve bu nedenle tutuklanan 16 yaşındaki M.K.’nın ailesini ziyaret etti.

16 yaşındaki M.K.’nin babası oğluyla ilgili gözyaşları içinde “Çocuk reşit olsa, 20-21 yaşında olsa diyeceğim ki ‘Oğlum bazı hareketlerinin bedelleri vardır, onları ödeyeceksin’. Ama bu çocuk 16 yaşında” diye konuştu.

CHP'li Ali Mahir Başarır, ziyarette aileye şunları söyledi:

"16 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN İNTİKAM ALIYORLAR"

“Olacak şey değil. 16 yaşındaki bir çocuktan intikam alıyorlar. Bir sefer, bu çocuğun yatarı yok. İki, Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gereken bir suç. Biz pazartesi günü bir açıklama yapacağız, derhal evladımızın serbest bırakılmasını isteyeceğiz. Türkiye’de değişmeyen tek şey hukuksuzluk. Tek şey hukuksuzluk, olmaz ki bu. Utanıyorum artık. Ne istiyorsunuz ya? Daha bu çocuğun cezai ehliyeti olup olmadığı belli değil. Bir gün yatarı yok.”

16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABASI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

M.K.’nın babası da Başarır’a “Çocuk reşit olsa, 20-21 yaşında olsa diyeceğim ki ‘Oğlum bazı hareketlerinin bedelleri vardır, onları ödeyeceksin’. Ama bu çocuk 16 yaşında” diye konuştu. Baba, konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Başarır, “Sen koskoca Cumhurbaşkanısın, o 16 yaşında hayatının baharında bir çocuk” dedi.