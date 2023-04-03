Erdoğan'ın 3. kez adaylığına ilişkin YSK'dan açıklama: Suça ortak oldular

Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama yapan YSK, "Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı" dedi.

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Erdoğan'ın 3. kez adaylığına ilişkin YSK'dan açıklama: Suça ortak oldular

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin YSK'den açıklama geldi.

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Açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı" denildi.

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa'nın 101. maddesine göre, bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Muhalefet, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği için yeniden aday olamayacağını belirtiyor.

İktidar cephesi ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine" göre 2018'de ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde bir engel olmadığını iddia ediyor.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), SOL Parti, Liberal Demokrat Parti (LDP), Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Doğru Parti itiraz etmişti. 

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Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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