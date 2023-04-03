Sosyal medyada açıklamaları ile gündem olan 'Che'nin Halası', TKP'den milletvekili adayı oldu

Konuştuğu sokak röportajlarında sarf ettiği sözlerle gündeme gelen ve sosyal medyada Che'nin Halası diye bilinen Zehra Canan, TKP Ankara milletvekili adayı oldu.

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28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde bir buçuk aydan kısa bir süre kala; siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemeyi sürdürüyor. 

Seçimlere kendi logosu ile 81 ilde katılacak Türkiye Komünist Partisi'nin milletvekili adayları, adaylıklarını sosyal medya hesaplarından açıklamaya devam ederken; adaylar arasında sürpriz isimler de yer alıyor. 

CHE'NİN HALASI ADAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde oyuncu İlyas Salman TKP İstanbul Milletvekili adayı olduğunu açıklamıştı. 

Son olarak ise Konuştuğu sokak röportajlarında sarf ettiği sözlerle gündeme gelen ve sosyal medyada Che'nin Halası diye bilinen Zehra Canan, TKP Ankara milletvekili adayı oldu. 

Sosyal medyada açıklamaları ile gündem olan 'Che'nin Halası', TKP'den milletvekili adayı oldu - Resim : 1

NE DEMİŞTİ?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan sokak röportajında siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Canan, yurttaşlar tarafından, "Ekonomist teyze", "Che'nin halası" olarak tanınmış, Canan "Halka kimsenin gücü yetmez. Halkla kimse başa çıkamaz. Halkı susturamazsın. Ben sosyalizmi seviyorum. Solculuğu Amerika sevmez çünkü sömüremez" ifadelerini kullanmıştı. 

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Türkiye Komünist Partisi - TKP Seçim 2023
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