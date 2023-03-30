Adaylığına itiraz edilmişti: YSK Başkanı, Erdoğan kararlarını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel olmadığına karar verildi" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularına yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa gereği üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağına yönelik itirazların reddedildiğini belirtti. 

Yener; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini ifade etti.

Yener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün YSK yapmış olduğu toplantıda ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı, Millet Partisi'nin yaptığı itiraz değerlendirildi. Oy çokluğuyla Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın kullanılmaması talebi reddedildi. 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı ismi kullanılabilecektir. 

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem seçimlerine yönelik olarak seçim takvimindeki sürece göre geçici cumhurbaşkanı adayları listesi ilan edilmiştir. Söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan hakkında itiraz yapılmıştır. Kurulumuz itirazları değerlendirmiştir. Oy birliği ile her 3 aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan’ın adaylıkları bugün Resmi Gazete’ye gönderilecektir." 

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