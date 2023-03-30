TBMM klasiği: Muhalefetin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti’nin "Türkiye ve IKYB arasındaki petrol ticareti nedeniyle ortaya çıkan tazminat", HDP’nin "yeni infaz rejimi", CHP'nin "Türkiye'den mülk edinmelerin kontrol altına alınmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi" konularına ilişkin verdikleri grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA