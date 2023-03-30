Türkiye Irak'a tazminat ödemeye mahkum edildi: Araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Grup Başkanvekişi Erhan Usta’nın "Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yapılan petrol ticareti sebebiyle UTM kararıyla 1,4 milyar dolar tazminata mahkûm edilmesine” ilişkin Meclis’e verdiği soru önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Usta, verdiği önergede, hatalı işlemlerde bulunanların tespit edilmesini talep etti.

Erhan Usta, Meclis’e sunduğu önergede şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 2014-2018 yılları arasında yapılan petrol ticareti sebebiyle Türkiye Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararıyla 1,4 milyar dolar tazminata mahkûm edilmiştir. Söz konusu petrol ticareti Singapur'da kurulmuş ve sonrasında Türkiye'de faaliyet gösteren Powertrans adlı şirket aracılığıyla yapılmıştır. Basında yer alan haberlere göre dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın akrabası olan Ekrem Keleş şirketin koordinatörü olarak görev yapmıştır. Irak Merkezi Hükümeti olan anlaşmalara aykırı olarak IKBY ile özel bir şirket aracılığıyla yapılan petrol ticareti sebebiyle ortaya çıkan tazminat tutarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Söz konusu ticaret sonucunda Powertrans şirketi kâr elde etmiş ancak ortaya çıkan tazminat devletimize yani Türk milletine yüklenmiştir. Söz konusu tazminatın oluşmasına sebep olan hatalı işlemlerle bu işlemlerde kusuru bulunanların tespit edilmesi, benzer nitelikte olup tazminat ödenmesine neden olabilecek diğer işlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 102'nci ve 103'üncü maddeleri gereğince genel görüşme açılması konusunda gereğini arz ederiz.

Usta, araştırma önergesinde gerekçe olarak ise şu ifadeleri kullandı:

2014-2018 yılları arasında Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yapılan petrol ticaretinin Irak Merkezi Hükümeti tarafından Uluslararası Tahkim Mahkemesine taşınmasının ardından 30 milyar dolardan fazla tazminat talep edilen dava 25.03.2023 tarihinde sonuçlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1,4 milyar dolar (güncel kur ile hesaplandığında 26 milyar 768 milyon TL) tazminata mahkûm edilmiştir. Bakanlık, yaptığı açıklama ile söz konusu tazminatın kendileri tarafından ödeneceğini beyan etmiştir.

Şirket, 8 Ağustos 2008'de Singapur'da kurulan iki şirket (Lucky Ventures Pte. Ltd. ile Grand Fortune Ventures Pte. Ltd.) 2009 yılında offshore cenneti Karayiplere taşınmış ve 2010 yılında da Petrodrill şirketini %50'şer ortaklıkla kurmuştur. 2011 yılında ise bir Türk ortak ve bu iki şirketten bir tanesi (Grand Fortune Ventures) ile yine %50'şer ortaklıkla Powertrans Petrol ve Enerji Şirketini kurmuştur. Daha sonra Türk ortak hisselerini Lucky Ventures Pte. Ltd.'ye devretmiştir. Yani, Powertrans Petrol ve Enerji Şirketi Singapur'da kurulup Karayiplere taşınan iki şirkete ait olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Powertrans Şirketinin üst düzey yöneticileri ise sonradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak olan Berat Albayrak'ın CEO'luğunu yaptığı Çalık Holding'ten transfer edilmiştir. Üst düzey yöneticilerden birinin ise Berat Albayrak'ın yakın akrabası olduğu bilgisi basında yer almıştır. AK Parti Hükümeti de 18 Temmuz 2011'de, "Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe koymuş ve tazminat ödenmesine sebep olan petrol ticareti işini kuruluş sürecini anlattığımız Powertrans adlı şirkete vermiştir.

2014-2018 yılları arasında üzerinde Irak Merkezi Hükümetinin de hak sahibi olduğu petrolün taşınması amacıyla IKBY ile üstü kapalı çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde uluslararası anlaşma hükümleri yok sayılarak Bağdat Hükümeti yerine IKBY ile süreç işletilmiş ve nihayetinde Bağdat Hükümetinin konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesine taşımasına neden olunmuştur. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan dava sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti 1,4 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. AK Parti'nin dış politika yönetimi ve bireysel çıkarları gözetmesi maalesef Türkiye'yi siyasi çıkmazlara soktuğu gibi ekonomik yaptırımların muhatabı haline getirmiştir.

Kısacası, AK Parti yönetiminin kirli ve karanlık işleri neticesinde hükümete yakın kişi ve şirketlerin kâr elde ettiği, sonucunda çıkan tazminatın ise Türk milleti tarafından ödeneceği bir durum meydana gelmiştir. AK Parti ve liyakatsiz kadroları, rantçı zihniyeti ile yine yandaşları zengin etmiş, faturayı milletimizin sırtına yüklemiştir.

Söz konusu tazminatın oluşmasına sebep olan hatalı işlemler ile bu işlemlerde kusuru bulunanların tespit edilmesi, benzer nitelikte olup tazminat ödenmesine neden olabilecek diğer işlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü' nün 102'nci ve 103'üncü maddeleri gereğince genel görüşme açılması konusunda gereğini arz ederiz.

Kaynak: Gerçek Gündem