Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'asgari ücret' hatırlatmalı 3 soru

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını hatırlattığı açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyonla mücadele çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'asgari ücret' hatırlatmalı 3 soru

GERÇEK GÜNDEM /

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, martta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 9 bin 590 liraya, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Açlık sınırıyla 8 bin 500 lira olan asgari ücret arasındaki fark 1084 lira.

Yurttaşların alım gücü erirken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için Temmuz ayını işaret etti.

ALİ BABACAN'AN ERDOĞAN'A ENFLASYON TEPKİSİ 

Millet İttifakı bileşenlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a ekonomik göstergeleri hatırlattı.

Babacan; "Asgari ücret yeniden açlık sınırının altına düştü. Televizyonlarda sahte sorulara, hazırlanmış cevaplar okuyan Erdoğan’a soruyorum: Neden enflasyonla mücadele etmiyorsunuz? Neden halkı yoksulluğa hapsediyorsunuz? Neden milleti canından bezdiriyorsunuz?" paylaşımında bulundu.

Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'asgari ücret' hatırlatmalı 3 soru - Resim : 1

 
 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Millet İttifakı Ali Babacan DEVA Partisi ekonomik kriz Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu: Bin 118 kayıp çocuk bildirimi yapıldı TBMM Deprem Araştırma Komisyonu: Bin 118 kayıp çocuk bildirimi yapıldı
Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı arasında görüşme Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı arasında görüşme
Yaşamlarında mutlaka zengin olacak 5 burç! Çok şanslılar Yaşamlarında mutlaka zengin olacak 5 burç! Çok şanslılar
ÇOK OKUNANLAR
Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı