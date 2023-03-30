Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'asgari ücret' hatırlatmalı 3 soru

GERÇEK GÜNDEM /

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, martta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 9 bin 590 liraya, yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Açlık sınırıyla 8 bin 500 lira olan asgari ücret arasındaki fark 1084 lira.

Yurttaşların alım gücü erirken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam için Temmuz ayını işaret etti.

ALİ BABACAN'AN ERDOĞAN'A ENFLASYON TEPKİSİ

Millet İttifakı bileşenlerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a ekonomik göstergeleri hatırlattı.

Babacan; "Asgari ücret yeniden açlık sınırının altına düştü. Televizyonlarda sahte sorulara, hazırlanmış cevaplar okuyan Erdoğan’a soruyorum: Neden enflasyonla mücadele etmiyorsunuz? Neden halkı yoksulluğa hapsediyorsunuz? Neden milleti canından bezdiriyorsunuz?" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem