Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bugün telefonda görüştü.

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Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı bin Zayed ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.”

Kaynak: ANKA

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