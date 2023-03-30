Rus istihbaratı açıkladı: The Wall Street Journal muhabiri casusluk şüphesiyle gözaltında

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich, Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.

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Rus istihbaratı açıkladı: The Wall Street Journal muhabiri casusluk şüphesiyle gözaltında

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na akredite olan ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri Evan Gershkovich’in casusluk şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, “ABD hükümeti adına casusluk yaptığından şüphelenilen ABD vatandaşı The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’na akredite olan 1991 doğumlu ABD vatandaşı Evan Gershkovich’in yasa dışı faaliyetleri durduruldu” ifadeleri kullanıldı.

Gershkovich’in ABD’den gelen talimatlar üzerine Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerinden birinin faaliyetleri hakkında gizli bilgiler topladığı, Yekaterinburg’da gözaltına alındığı vurgulandı.
Rus medyası 32 yaşındaki Gershkovich’in casusluktan 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini belirtirken, gazeteden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: İHA

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