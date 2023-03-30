En çok evlenip boşanan adam kocalıktan emekli oldu: Eski karılarım vücudumu yıprattı

74 yaşındaki Ron Sheppard İngiltere'nin en çok evlenen adamı olarak gazetelerde kendine yer buldu. Ülkenin en çok evlenip boşanan adamı Ron Sheppard (74), huzur evine yatacağını açıkladı. Sheppard, geçirdiği sekiz evlilik sonrası eski karılarının vücudunu yıprattığını söyledi. Sheppard, ilk evliliğini 1966'da Margaret ile yapmıştı, üç çocukları olmuş, iki yıl içinde boşanmışlardı.

Bir yıl süren ikinci evliliğini 1973'te Jeanette ile yaptı, üçüncü evliliğini 1976'da Lesley ile yaptı. İki oğulları oldu. Beş yıl sonra ayrıldılar.

1982'de Kathy ile evlendi. Bir kızları oldu. 1986'da Sue ile evlendi ve iki oğulları oldu. 11 yıl sonra ayrıldılar. 1999'da Singapurlu Usha ile evlendi. 2004'te Weng ile evlendi. En uzun evliliği bu oldu; 11 yıl sürdü.

Ron, Parkinson Hastalığı, Lewy Vücut Demansı, KOAH ve Araknoidit dahil olmak üzere birtakım sağlık sorunlarından muzdarip. Bu nedenle tekerlekli sandalye kullanıyor ve günde üç kez bakıcılar tarafından kontrol ediliyor.

"Günlerimi çok acı çekerek geçiriyorum" diyen Ron, "Çok titrediğim için hiçbir şey yapamıyorum. Günde üç kez bakıcılar gelip bana yardım ediyor. Bana yemek pişiriyorlar, beni kontrol ediyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Onun dışında pek dışarı çıkmıyorum" dedi.

Ron, şimdi eski eşlerinden hiçbiriyle iletişim halinde değil. Ancak oğullarına yakın olmak için Wight Adası'na taşınmaya hevesli. Ron son olarak "Oraya gitmeyi ve hayatımın yeni bir bölümünü başlatmayı dört gözle bekliyorum" dedi.