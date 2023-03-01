Erdoğan'ın '14 Mayıs' açıklamasının kodları: 'İktidar ertelemenin mümkün olmadığını gördü'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında seçim tarihi tartışmalarına son noktayı koymuş; seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söylemişti.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası seçim kulisleri de hareketlendi.

"SEÇİM SONUCUNU MUHALEFETİN TUTUMU BELİRLEYECEK"

T24 yayınına katılan araştırmacı Bekir Ağırdır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıkan yeni paradigmaların seçmenin tercihlerini etkileyeceğini ifade ederek seçim sonucunu belirleyecek şeyin muhalefetin tutumu ve yol haritası olacağını söyledi.

"TAYYİP BEY'İN AZ DA OLSA KAZANMA İHTİMALİ VAR"

"Depremin siyasi tercihlere etki etmeyeceğini düşünmek doğru olmaz" diyen Ağırdır, "Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluk sağlayacak potansiyelinin kalmadığını sanıyorum ama Tayyip Bey’in seçimi kazanma ihtimali az da olsa hala olabilir. Ama bunu üretecek duygu ne olabilir? 3 ayda deprem bölgesinde temelleri atmak mı? Her gün deprem bölgesinde yapılacak temel atma törenlerinin 46 televizyonda yayınlanması mı? Eğer toplum gerçekten bir iktidar değişimini veya bütün bu süreçleri, toplumun ve devletin geleceği konusunda bir beka riski yaratacağı korkusuna kapılırsa ve güvenlik temelli tercihlerde bulunursa o gün devleti temsil ettiğini düşündüğü bloka doğru bir kayış ihtimali elbette vardır. Yani toplum gerçekten bir can derdine düşerse o zaman bu iktidarın lehine olur" dedi.

Ağırdır, "Gençler sandığa gitmezse de iktidarın kazanma ihtimali artar" yorumunu yaptı.

"İKTİDAR SEÇİMLERİ ERTELEMENİN ANAYASAL OLARAK MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRDÜ"

Ağırdır seçimin 14 Mayıs'ta yapılması kararının değerlendiren Ağırdır, "İktidar seçimleri ertelemenin anayasal olarak mümkün olmadığını gördü" diyerek "Bütün bunların yanında iktidar, hala muhalefetin kendi arasında tam bir mutabakat sağlayamamış bir görüntü vermesinin de bir fırsat alanı yarattığını düşünmüş olabilir" dedi.

"BÜYÜK BİR HİKAYE VE VİZYONA İHTİYAÇ VAR"

Muhalefetin sadece kişiler veya iktidar karşıtlığı üzerinden bir söylem üretmesinin eksiklik olabileceğini dile getiren Ağırdır, daha büyük bir vizyon ve değişimin vaat edilmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetin kendi içerisinde yaşanan tartışmaları eleştiren Ağırdır, küresel pandeminin ardından yaşanan sorunlar, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz, dünyada yaşanan savaş ve krizlerin sürdüğünü ve bunun üstüne deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak "Bu sorunlar yumağının içinden selametle çıkmak için daha büyük bir hikaye ve vizyona ihtiyaç var. Ama ne yazık ki muhalefet henüz bu görüntüyü vermedi" dedi.