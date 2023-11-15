Erdoğan'dan İsveç açıklaması: Takip ediyoruz

AKP Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO sürecine yönelik "Şu anda bizim komisyonda bir yandan plan bütçe çalışmaları devam ediyor. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" dedi.

"Bireysel başvuru sınırlanır mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan "AYM başkanıyla görüşmedim. Şu anda bireysel başvuru noktasında geçmişte bireysel başvuru süratle azaltacak diye adımlar atıldı. Dosya sayısı 130 bin, beklenen netice alınamadı. Herhalde bunun üzerine de AYM çalışacak, bizimle alakalı bir iş değil. 130 bin dosyadan bahsediyoruz" yanıtını verdi.

"Yasal düzenleme mi olacak?" sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda meclisle falan bu işin alakası yok. Burada Yargıtay üzerine düşen görevi yaptı, yapıyor. AYM yerine göre üzerine düşeni yapıyor. Benim de üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiği anda gereğini yaparım" dedi.