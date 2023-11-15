Erdoğan: İsrail bir terör devleti, Netanyahu gidici

GERÇEK GÜNDEM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla başlayan çatışmalarla ilgili konuşan Erdoğan, İsrail'in Filistin halkına soykırım yaptığını söyledi.

Hamas için daha önce 'mücahitler' ifadesini kullanan Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada ise Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu söyledi. Erdoğan, "Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorlar. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir parti. Haklarını elinden aldılar. İsrail ve Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerimin hemen başında KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün yanından olmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasi yürüterek bir taraftan da ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz.

Düzenlediğimiz Büyük Filistin Mitingi'yle mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Ertesi gün malumunuz 29 Ekim'di. Büyük bir coşkuyla kutladık. Böylece öküz altında buzağı arayan, Büyük Filistin Mitingi'ni bahane ederek fitne peşinde koşanlara esaslı bir ders verdik.

İstanbul Boğazı'nda donanmamızın yüz gemi ile yaptığı geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyordu. TCG Anadolu'dan sonra yeni nesil uçak gemisi için de kolları sıvadık. 2023 bitmeden milli muharip uçağımız Kaan'ın havalandığını göreceğiz.

"İSRAİL'İN DE SONU ERMENİSTAN GİBİ HÜSRAN OLACAK"

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşacağız. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların heveslerini kursaklarında bırakmayı hep sürdüreceğiz. Biz 85 milyon tek yürek olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez.

Daha önce de ifade ettim. Türk milleti olarak şayet bu topraklarda hür, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla, askeri gücüyle her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. İşte sizler de görüyorsunuz, vatan topraklarımızla ilgili habis niyetler taşıyanlar kendilerini bir şekilde ifşa ediyorlar. Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili hayaller peşinde koştu. Karabağ savaşıyla dersini aldı, yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler bin yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi bunların da sonu hüsran olacaktır.

"NETANYAHU GİDİCİ"

Netanyahu iki tarafına bakan koymuş, basın açıklaması yapıyor. Zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. Ama o bakanlar bile Netanyahu'yla aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidici. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu, hayır. Hala olmuyor. Amerika başta olmak üzere Batı hep birlikte hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Biz istiyoruz ki akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun.

İsrail hükümeti katliamlarına 40 gündür aralıksız devam ediyor. Bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmek zorunda kalanları bombalayarak devlet terörü estiriyor. Ben şu anda gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.

"HAMAS BİR SİYASİ PARTİDİR"

Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorlar. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir parti. Haklarını elinden aldılar. İsrail ve Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var. Bugüne kadar İsrail tarafından katledilen 12 bine yakın Gazzelinin 3'te 2'sini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

"KARŞIMIZDA BİR SOYKIRIM VAR"

Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası var mı, yok mu? Ey İsrail sende atom bombası, nükleer bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Neye sahip olursan ol gidicisin. Niçin bu kadar ağır konuştuğumuzun sebebine bakalım. Karşımızda bir soykırım var. İnsanım diyen hiç kimse Gazze'de yaşayan bu katliamları onaylayamaz. İsrail yönetimini lanetlerken elbette bu katliamlara destek verenleri de unutmuyoruz. İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ses çıkarmayanlar en az failler kadar suçludur.

Her gün yüzlerce çocuk bombaların altında can veriyor. Avrupa Birliği'nden Amerika'sına insan haklarından dem vuranların hiçbiri çıkıp tek kelime etmiyor, edemiyor. Gazze'deki vahşeti dünyaya duyuran gazetecileri İsrail katlediyor. Uluslararası basın kuruluşları kınama dahi yapmıyor.

Gazze tüm dünyada maskeleri düşürmüş, cafcaflı kavramların arkasına gizlenen gerçek yüzleri ortaya çıkarmıştır. Bu kriz ülkemizde de turnusol işlevi gördü. Farklı siyasi görüşlere sahip olsalar da milletimizin ezici çoğunluğu Gazze meselesinde onurlu bir duruş sergiledi.

Olay Haçlı - Hilal meselesine dönmüştür. Biz buna böyle bakıyoruz.

İsrail katliamlarına bu şekilde devam ederse tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir. Allah'ın izniyle zafer Gazzeli kardeşlerimizin olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem